Karina Milei: "Vamos por buen camino, sigan esperanzados"

La funcionaria participó de la Feria Internacional de Turismo en La Rural y, ante una consulta sobre la situación del país y el horizonte electoral de 2027, aseguró que la Argentina va “por buen camino”.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aseguró que la Argentina va “por buen camino” y pidió mantener la esperanza, durante una entrevista realizada en la 30° Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina, que se desarrolla en el predio de La Rural, en Palermo.
“Vamos por buen camino, sigan esperanzados”, afirmó la funcionaria en diálogo con LN+, luego de ser consultada por el periodista Robert Funes sobre cómo observaba la situación actual y ante una referencia al horizonte de 2027.
La hermana del presidente Javier Milei evitó extenderse en un diagnóstico político y concentró su mensaje en esa breve definición.
Previamente, durante su paso por el stand de Aerolíneas Argentinas, Karina Milei destacó la importancia de la feria para mostrar los atractivos turísticos del país.
“Estamos promocionando la Argentina”, señaló acompañada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Y agregó: “Tenemos un país hermoso y todo esto hace que vengan más inversiones a la Argentina. Van a venir. Estamos esperando eso”.
La recorrida de la secretaria general de la Presidencia coincidió con la presencia de otras autoridades nacionales en la jornada inaugural de la FIT, cuya edición se extenderá hasta el martes.
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