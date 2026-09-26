Karina Milei: "Vamos por buen camino, sigan esperanzados"

“Estamos promocionando la Argentina”, señaló acompañada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Y agregó: “Tenemos un país hermoso y todo esto hace que vengan más inversiones a la Argentina. Van a venir. Estamos esperando eso”.

La recorrida de la secretaria general de la Presidencia coincidió con la presencia de otras autoridades nacionales en la jornada inaugural de la FIT, cuya edición se extenderá hasta el martes.