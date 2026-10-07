El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que las primarias serán en abril y las generales en junio, separadas de las elecciones nacionales de octubre.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que la provincia desdoblará sus elecciones locales de los comicios nacionales de 2027 y mantendrá el sistema de Primarias, Abiertas, simultáneas y Obligatorias (PASO) que tendrán su primer turno en abril, mientras que las elecciones generales de la provincia serán en junio, aunque todavía resta que el Ejecutivo provincial oficialice las fechas mediante un decreto.
La decisión apunta a separar el debate por los cargos provinciales y municipales de la disputa nacional prevista para el 24 de octubre y reducir el efecto de arrastre de las boletas nacionales.
“Tiene que ser un calendario electoral que aleje las elecciones locales de las nacionales para que el debate no se termine mezclando, como ha sido siempre en la provincia de Santa Fe”, afirmó Pullaro en declaraciones a la prensa.
“El decreto todavía no está, pero no nos vamos a hacer los misteriosos con esto como no lo hicimos nunca. El Ministerio de Gobierno está terminando de evaluar los fines de semana largos y feriados previstos para esos momentos para evitar que eso desaliente la participación ciudadana en las urnas como ha sucedido en los últimos años. Pero los meses van a ser esos”, sostuvo el gobernador en declaraciones a la prensa.
Pullaro agregó que la Constitución provincial establece un plazo que impide hacer coincidir los comicios locales con los nacionales. “Aunque quisiéramos, no podríamos poner la elección el mismo día en el orden nacional, porque la Constitución (local) nos plantea un plazo determinado que no hay forma de que esos dos plazos puedan ser conjuntos”, explicó.
En las elecciones generales de junio, los santafesinos elegirán gobernador y vicegobernador, senadores departamentales, diputados provinciales, intendentes y concejales. Pullaro quedó habilitado para buscar un segundo mandato consecutivo luego de la reciente reforma constitucional de la provincia y podría competir por la reelección en ese turno electoral.
La decisión del gobernador ya generó cuestionamientos de sectores de la oposición provincial las cuales criticaron que el cronograma y las reglas electorales hayan sido definidas de manera anticipada sin abrir previamente canales de consenso con los distintos espacios políticos de Santa Fe.
Santa Fe se suma así a otras provincias que también resolvieron separar sus elecciones locales de las nacionales. Tucumán votará el 9 de mayo y Salta lo hará entre el 16 y el 23 de ese mes, mientras que Misiones podría elegir autoridades en abril o mayo. Chubut y Neuquén analizan realizar sus comicios entre julio y agosto.
También desdoblarán sus elecciones Mendoza y Corrientes, aunque todavía no establecieron las fechas. Chaco tendrá su proceso electoral durante la segunda quincena de septiembre y Tierra del Fuego deberá votar 90 días antes de la finalización del mandato vigente.
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