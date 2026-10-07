Un diputado libertario reivindicó a la dictadura y la reunión terminó en un fuerte cruce

Con la sala convulsionada, el diputado libertario también defendió la visita realizada a los represores en 2024. “Visitar a los enfermos, visitar a los presos y ayudar a los necesitados es una cuestión de fe”, sostuvo.

En tanto, Martínez le recriminó su participación en aquella comitiva y le dijo: “Vos sos el que fuiste a visitar a genocidas” mientras se retiraba de la reunión, a lo que Benedit respondió: “No se vaya Martínez, no teatralice”.

La visita a la cárcel de Ezeiza había ocurrido en 2024 y contó con la participación de Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo. El grupo se reunió con exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti.

Germán Martínez cargó con dureza contra el gobierno y los diputados de LLA.

La difusión de las imágenes de aquel encuentro provocó una fractura dentro del bloque de La Libertad Avanza y derivó en las salidas de Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci. Benedit, quien había organizado la visita, había explicado que fueron a ver a “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”. Bonacci había señalado que la visita contaba con el aval de la Casa Rosada y de Martín Menem, aunque el titular de la Cámara de Diputados lo negó. Arrieta, por su parte, aseguró que había sido “engañada” para asistir.

El episodio ocurrió en una comisión que ya había quedado marcada por la tensión la semana anterior. En aquella oportunidad, Juan Grabois protagonizó un fuerte cruce con los diputados libertarios Jairo Guzmán y Gerardo Huesen durante el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas.

La discusión comenzó durante una intervención de Myriam Bregman, quien exponía sus diferencias con el proyecto oficialista mientras era cuestionada por Guzmán. Grabois se levantó, caminó hasta donde se encontraba el diputado oficialista y lo enfrentó, en un episodio que incluyó forcejeos e insultos y que rápidamente fue difundido en redes sociales. Luego, desde otra parte de la sala, Huesen acusó de “cagón” al legislador de Unión por la Patria.