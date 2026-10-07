Santa Fe desdoblará las elecciones de 2027: cuándo votarán los santafesinos

Pullaro agregó que la Constitución provincial establece un plazo que impide hacer coincidir los comicios locales con los nacionales. “Aunque quisiéramos, no podríamos poner la elección el mismo día en el orden nacional, porque la Constitución (local) nos plantea un plazo determinado que no hay forma de que esos dos plazos puedan ser conjuntos”, explicó.

En las elecciones generales de junio, los santafesinos elegirán gobernador y vicegobernador, senadores departamentales, diputados provinciales, intendentes y concejales. Pullaro quedó habilitado para buscar un segundo mandato consecutivo luego de la reciente reforma constitucional de la provincia y podría competir por la reelección en ese turno electoral.

La decisión del gobernador ya generó cuestionamientos de sectores de la oposición provincial las cuales criticaron que el cronograma y las reglas electorales hayan sido definidas de manera anticipada sin abrir previamente canales de consenso con los distintos espacios políticos de Santa Fe.

Santa Fe se suma así a otras provincias que también resolvieron separar sus elecciones locales de las nacionales. Tucumán votará el 9 de mayo y Salta lo hará entre el 16 y el 23 de ese mes, mientras que Misiones podría elegir autoridades en abril o mayo. Chubut y Neuquén analizan realizar sus comicios entre julio y agosto.

También desdoblarán sus elecciones Mendoza y Corrientes, aunque todavía no establecieron las fechas. Chaco tendrá su proceso electoral durante la segunda quincena de septiembre y Tierra del Fuego deberá votar 90 días antes de la finalización del mandato vigente.