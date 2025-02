Scioli se relaja jugando pádel tenis

Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, publicó en sus redes sociales un video jugando al pádel tenis en el Pichichi Tenis Club, una cancha que no responde a las medidas reglamentarias tradicionales. Sin pared de fondo y con una paleta especial, el funcionario se luce en un partido adaptado a su estilo, acompañado por la canción Resistiré y bajo el lema "My field, my rules" (Mi campo, mis reglas).