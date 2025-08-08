Política |

Se buscará castigar por ley el presupuesto con déficit

Milei remarcó: “Lo que el Congreso quiere imponer nos forzaría a emitir dinero”. Usó la cadena para justificar sus vetos al aumento a las jubilaciones y a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El presidente Javier Milei anunció que prohibirá que el Tesoro pueda financiarse con emisión monetaria y que enviará al Congreso una ley para castigar a quien apruebe presupuestos con déficit fiscal.

“En los próximos días tomaremos dos medidas para amurallar el déficit cero: el lunes firmaré un decreto para prohibir que el Tesoro financie el gasto con emisión monetaria. El Tesoro no podrá pedir dinero al Banco Central. Esto ya lo implementábamos, pero ahora lo hacemos oficial”, enfatizó el mandatario nacional.

ADEMÁS: Milei anunció nuevas medidas para "amurallar el déficit cero"

En un discurso de poco más de veinte minutos transmitido en cadena nacional, Milei sostuvo que la segunda medida que tomará a partir de la próxima semana será “enviar un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit fiscal”.

ssstwitter.com_1754700725672

“Exige presupuestos con equilibrio o superávit”, explicó el Presidente sobre su propuesta legislativa.

Además, el jefe de Estado señaló que “cada peso que quieran sacar tiene que tener nombre y apellido de a quién se lo quieren sacar”.

“Lo que el Congreso quiere imponer nos forzaría a emitir dinero”, se quejó Milei, que utilizó la cadena para justificar sus vetos al aumento a las jubilaciones y a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

