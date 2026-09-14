Sueños Compartidos: condenaron a José López y a los hermanos Schoklender

El expediente se abrió en 2011, cuando estalló la pelea entre los Schoklender y Hebe de Bonafini, por entonces presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, pero recién llegó a debate oral el 4 de marzo de este año.

La causa investiga la ruta del dinero que el gobierno de Cristina Kirchner envió entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales. En ese período se giraron cerca de $900 millones para el programa Sueños Compartidos.

Hebe de Bonafini estuvo procesada en el expediente hasta su muerte, en noviembre de 2022, y nunca llegó a sentarse a ir a juicio.