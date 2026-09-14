Sueños Compartidos: condenaron a José López y a los hermanos Schoklender

Se trata de la causa por el desvío de más de $206 millones que el Estado había girado para construir viviendas sociales. Julio De Vido fue absuelto. La sentencia llegó un día antes de que prescriba la causa
El exsecretario de Obras Públicas José López fue condenado a 2 años y nueve meses de prisión en suspenso; el exsubsecretario Abel Fatala también a 2 años y nueve meses junto a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a dos años y ocho meses y dos años y cuatro meses, respectivamente, por el desvío de más de 206 millones de pesos que el Estado había girado para construir viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos.
Por su parte, el Tribunal Oral Federal N°5 absolvió al exministro de Planificación Federal Julio De Vido en la misma causa, junto con Carlos Castellano, exfuncionario del Ministerio de Planificación; Daniel Freidin, ex-asesor de Fatala; y Daniel Nasif y Karina Nasif, exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero.
El veredicto fue dictado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, un día antes de que prescribiera la acción penal según el plazo considerado por la Fiscalía.
La acusación reclamó además el decomiso de los 206 millones de pesos, actualizados por inflación al momento en que la condena quede firme, con destino a programas de vivienda social.
El expediente se abrió en 2011, cuando estalló la pelea entre los Schoklender y Hebe de Bonafini, por entonces presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, pero recién llegó a debate oral el 4 de marzo de este año.
La causa investiga la ruta del dinero que el gobierno de Cristina Kirchner envió entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales. En ese período se giraron cerca de $900 millones para el programa Sueños Compartidos.
Hebe de Bonafini estuvo procesada en el expediente hasta su muerte, en noviembre de 2022, y nunca llegó a sentarse a ir a juicio.
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