Sociedad Rural: Nicolás Pino eligió a Carlos Odriozola como su candidato a Vicepresidente

“Argentina y el mundo plantean a nuestros productores una agenda desafiante. Esto requiere no solo escucharlos, sino también darle respuestas y herramientas. Este equipo de profesionales que encabezamos con Nicolás tiene la convicción y la experiencia para lograrlo”, agregó el flamante candidato a la Vicepresidencia de la SRA.

Los hitos de la gestión y las propuestas

Por medio de un comunicado, Presencia Federal destacò que "Nicolás Pino y Carlos Odriozola se presentan como candidatos para conducir la SRA para el período 2026-2028, y entre sus propuestas a los socios está continuar el reclamo para llegar al hito de retenciones cero, seguir abriendo a la institución a un diálogo con todos los actores económicos, políticos e institucionales y continuar con la federalización de la Sociedad Rural Argentina, que durante la actual gestión llevó las reuniones de su Comisión Directiva a todo el país, entre otros hitos".

"Asimismo -agregaron-, durante la gestión de Pino al frente de la institución se estableció el voto electrónico para elegir autoridades, se sanearon las finanzas de la institución y se concretó la mudanza de la sede de Florida a Palermo".

Por otra parte, Presencia Federal indicó que "entre los ejes que se proponen desarrollar Pino-Odriozola y todo su equipo en el próximo período se cuentan incrementar la defensa del productor, con un reclamo sostenido por retenciones cero, promover acuerdos internacionales para incrementar las exportaciones y seguir adelante con la consigna que está vigente desde el inicio de la gestión: estaremos allí donde haya un productor, para escucharlo y transmitir sus problemas, apuntando siempre a encontrar soluciones".

Finalmente, la lista que lidera Pino, señaló que "otros de los ejes propuestos pasan por seguir modernizando la SRA, con orden financiero, reglas claras y terminar de modernizar los sistemas informáticos, promoviendo una producción agroganadera más innovadora y sustentable".

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