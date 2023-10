Tras haber sido denunciado, Javier Milei le respondió a Alberto Fernández

El economista convocó a una conferencia de prensa en la que se desligó de la fuerte alza de la divisa estadounidense en el mercado paralelo y dijo: "Hagan todas las denuncias que quieran, nada evitará la paliza que le vamos a dar en las urnas".

Milei se mostró acompañado a la candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo y al candidato a Jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra quien es el titular de las oficinas donde se realizó el evento: las oficinas de Bull Market en el noveno piso de Bouchard 680.

"Les digo al presidente Fernández y la vicepresidenta (Cristina) Kirchner y al Presidente en funciones, el ministro de Economía (Sergio) Massa, que nada va a poder evitar la paliza que les vamos a dar en las urnas", auguró Milei durante una conferencia de prensa en respuesta a la denuncia de Fernández por "intimidación pública".

El jefe de Estado consideró la desacreditación de la moneda nacional por parte de Milei causó "temor" en la ciudadanía y favoreció el desarrollo de una "corrida" bancaria en los últimos días.

El candidato libertario -en la conferencia realizada en las oficinas de la empresa Bull Market de Ramiro Marra, el candidato a jefe de Gobierno porteño de LLA- consideró también que desde el Gobierno "se está tratando de ensuciar el proceso electoral e incluso proscribir a la fuerza política que obtuvo mas votos en las PASO", y aseguró que "la hiperinflación no tiene nada que ver con nosotros".

"Siguen tirando nafta al fuego ¿Qué creían que iba a pasar con el 'plan platita'?", se preguntó. Y respondió a la denuncia asegurando que "es una canallada hacer responsable de la corrida bancaria a la única fuerza política que propone el cambio".

El presidente denunció a Milei por sus dichos contra el peso

El presidente Alberto Fernández denunció este miércoles por "intimidación pública" al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por considerar que su persistente desacreditación de la moneda nacional causó "temor" en la ciudadanía y favoreció el desarrollo de una "corrida" bancaria en los últimos días.

Además, el Presidente denunció al legislador y candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, por recomendar a la ciudadanía a no ahorrar en pesos.

"Como consecuencia directa e inexorable de ese grupo de manifestaciones públicas y masivas, y del temor consecuente, el valor de dicha moneda extranjera para el mercado paralelo ascendió estrepitosamente y en menos de un día, desde los ochocientos setenta ($ 870) hasta los mil diez pesos ($ 1.010)", dice el texto presentado ante la justicia por el Jefe de Estado.

El aspirante libertario a gobernar la Argentina recomendó, en una entrevista, no ahorrar en la moneda nacional: "Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para abono".

También ayer, en una jornada marcada por el pulso del dólar paralelo, Marra publicó en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter): "Hoy más que nunca: no ahorres en pesos. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo".

El caso quedó a cargo del juzgado federal 1 de Comodoro Py que tiene la jueza María Servini.