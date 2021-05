Trotta: "No hay medida judicial para impedir su cumplimiento"

"Un DNU que es diferente al anterior, cumpliendo una nueva norma de la que no existe no existe ningún tipo de medida judicial para impedir su cumplimiento", dijo Trotta este lunes en declaraciones radiales.

Y agregó que, por ese motivo, se está "ante un escenario que reconfirma la responsabilidad del jefe de gobierno porteño", Horacio Rodríguez Larreta.

Dejó claro que el Gobierno nacional no tiene "diferencias" con Rodríguez Larreta "en cuanto a presencialidad sí o presencialidad no", sino que "la diferencia radica en la no comprensión por parte del gobierno porteño de la gravedad de la situación sanitaria y epidemiológica de la ciudad y del resto de las jurisdicciones".

Y añadió que "se trata de un proceso dinámico", por lo cual, si se logran "los cuidados", se podrá "salir de la situación actual y recuperar cierta presencialidad".