"En Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagar un bono de $5.000 si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal, es decir, entre el 1 y el 10 de noviembre", arranca el audio con la propuesta que busca adeptos entre otros productores agropecuarios.

"Se discutió un poco el precio. Algunos opinan pagar tres, otros cinco, hay uno que paga 10... $10.000, así que esto es muy importante", continúa el mensaje.

ADEMÁS:

"La gente también está asustada. Yo hoy le transmití a mi personal y lo tomó muy bien, estaban contentos, me dijeron que me van a acompañar. Esto es muy bueno porque ese voto vale por dos, muchachos. Les restamos uno a ellos (a la fórmula peronista) y viene uno para Mauricio. Esto háganlo correr boca a boca, no es nada institucional, pero avísenle a sus vecinos a sus amigos", finaliza el mensaje.

En una entrevista del programa radial ‘Crónica Anunciada’, Blasco confirmó ser el autor del audio y fue más allá al sostener que “no está comprando votos”, sino que “está generando consciencia en mis empleados".

ADEMÁS:

El gobierno monitorea el abastecimiento de naftas

“Estoy al tanto que comprar votos es un delito, pero yo no los obligo a mis empleados a votar por Macri, sólo digo que si llega a segunda vuelta les pago $5.000", afirmó. Asimismo recalcó que si el oficialismo no llega al balotaje, “no les va a pagar nada".

Por último, afirmó que si un empleado le confirma que votó a Alberto Fernández y quiere el bono, "igual tendría que pensarlo"

Cabe destacar que Blasco es ingeniero agrónomo y en 2015 fue uno de los creadores de Apronor, la entidad ruralista que surgió tras un “tractorazo” de 25 días frente a la casa de gobierno de Tucumán. Asimismo, en 2017 fue candidato a diputado nacional por Cambiemos, aunque no fue electo.