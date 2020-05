Un ex funcionario acusa de encubrimiento al gobierno de Mauricio Macri

Convocado por el oficialismo a una comisión del Senado, el ex titular de la unidad de investigación de AMIA acusa al gobierno de Macri de querer salvar a acusados por el encubrimiento

El ex titular de la Unidad de Investigación del atentado contra la AMIA, el ex senador radical Mario Cimadevilla, dijo que el gobierno del ex presidente Mauricio Macri obstaculizó el avance de la causa para encubrir a amigos suyos y del ex ministro de Justicia de esa administración, Germán Garavano.