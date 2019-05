Unos sufragios marcados por el anuncio de Cristina

Tras emitir su voto, Sergio Ziliotto, el candidato por el Frente Justicialista Pampeano, manifestó el apoyo a Fernández-Fernández al asegurar que "se da dado un gran paso" a la unidad del Partido Justicialista a nivel nacional.

En una ronda de prensa en la puerta de la escuela en donde realizó el sufragio, el diputado nacional expresó que "es momento para que todo el PJ esté unido" y que la determinación de Cristina y Fernández es sinónimo de "un gran paso" para lograr la cohesión.

"Siempre dijimos que es necesario ponernos todos de acuerdo. Ponernos en un acuerdo programático, ir a una gran PASO si es que hay más de un compañero que cree que tiene derecho y la impronta para llevar adelante a este país, de otra forma opuesta a la de Macri", aseveró.

"Hay un gran llamado a todos y siempre lo hemos dicho: el límite es Macri, nunca un compañero", sentenció antes de agregar: "Todavía falta que se sumen muchos más compañeros".

Por su lado, el radical de Cambiemos Daniel Kroneberger opinó que “falta mucho a nivel nacional pero si esa fórmula se concreta, ya sabemos lo que va a pasar”.

Al respecto aclaró: “"Sabemos quien es la ex presidenta, el ejercicio de su poder; ella no es un cuadro cualquiera y me da la impresión que desde el lugar que esté, va a gobernar ella”".

Leandro Altolaguirre, el intendente de Santa Rosa y candidato a la reelección por Cambiemos, comentó: "Recién se empieza a definir el calendario electoral nacional, recién comienzan las conversaciones y aparecen candidatos dentro del peronismo”, y también dentro del radicalismo".

En este sentido, reiteró su apoyo a una eventual candidatura a presidente por la UCR de Martín Lousteau: "Es con quien hoy estamos trabajando y conversando”".

Altolaguirre sostuvo que "“es importante en esta coyuntura sumar a todos los sectores, aún del peronismo, y establecer políticas de Estado” que trasciendan los gobiernos y que “beneficien a todos los argentinos”".