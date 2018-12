"Yo hago mi propia parte de autocrítica. Creo que cada uno puso lo mejor de sí mismo. Si hay algo de lo que no me quedan dudas es que, con errores y aciertos, Marcos (Peña), Mauricio (Macri), Horacio (Rodríguez Larreta), mi caso, ministros, dejamos todo en la cancha. Si no lo hicimos mejor es porque no pudimos, no porque no quisimos. Realmente dejamos nuestro mejor esfuerzo, y creemos que va a valer la pena para el país", afirmó la gobernadora.

En una entrevista concedida a Infobae, Vidal explicó: "Yo soy plenamente consciente de que este fue un año difícil para los argentinos y para los bonaerenses. Sí lo que sé y de lo que no tengo dudas es que yo di en estos tres años lo mejor de mí. Después la gente evaluará si alcanzó o no alcanzó. Pero que no me guardé nada y que todo lo que pude hacer para acompañar a la gente en este año difícil lo hice, de eso no tengo dudas".

Además se refirió a los problemas financieros que tenía la Provincia cuando ella asumió, tras la gestión de Daniel Scioli, y puntualizó que hubo cosas que se ocultaron. “Cuando llegamos pensamos que lo íbamos a poder resolver mucho más rápido, y nos fuimos dando cuenta que había como una complejidad enorme", agregó.

En paralelo a esto, se refirió a la causa judicial por aportantes presuntamente falsos en la última campaña electoral provincial y aseguró que "hubo irregularidades administrativas".

"No hubo nada hasta ahora, en lo que por lo menos nosotros avanzamos hasta ahora, todavía no está terminada la auditoría, no encontramos ningún delito. Pero sí hubo mucha desprolijidad administrativa en lo que tenía que ver con una campaña de 135 municipios con 135 recaudaciones, más otras personas que recaudaban por su cuenta", señaló.

Durante la entrevista, Vidal sentó postura sobre dos temas transversales de este 2018: el conflicto docente y el debate sobre el aborto.

Respecto al primer tema, los maestros enrolados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense rechazaron el 32% de aumento y, a esta fecha, la paritaria continúa incierta.

Docentes.jpg

“Lo tomo como un pendiente. Y como definitivamente un problema y una preocupación a resolver. No solamente es importante tener razón, también es importante resolver los problemas, y hay millones de chicos que están esperando para ir a clases todos los días. Cada día de clase perdido es una oportunidad que se perdió. Es de los temas que más me preocupan. Es importante ser coherente. Mi primer diciembre fue muy duro porque no sabía si iba a poder pagar los sueldos y aguinaldos”.

Respecto al aborto, es de público conocimiento que la Gobernadora está en contra de su legalización y despenalización. “La coherencia es un valor, y sobre todo en las convicciones profundas. Y yo he sostenido una coherencia a lo largo del tiempo. Desde la primera vez que fui candidata a legisladora en la Ciudad hace muchos años, contesté esa pregunta. Siempre mis electores supieron cómo pensaba, cómo actuaba, no he sido ambigua en mi posición, me parece que la coherencia es un valor. Y sí, yo tengo una posición a favor de cuidar la vida de la madre y del hijo y lo voy a seguir sosteniendo”, puntualizó.