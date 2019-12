Vidal: "Seguro tenemos muchas cosas para mejorar"

La gobernadora bonaerense participó junto a su vice, Daniel Salvador, y aseguró que "debemos reconocer que perdimos una elección, pero un dirigente no es infalible"

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aseguró que desde el oficialismo "debemos reconocer que perdimos la elección pero un dirigente político no es infalible, seguramente tenemos muchas cosas por mejorar, pero no nos podemos dar el lujo de no aprender como espacio político".