Villarruel cuestionó el "uso del pasado" con una foto de Isabelita

image

Para la Vicepresidenta, el abordaje que el Estado tuvo sobre los ´'70 no solo fue parcial, sino que profundizó las grietas sociales en lugar de sanarlas. En su visión, el presente de Argentina es "más injusto y desigual" que el de aquellas épocas, y responsabilizó directamente a la clase política por utilizar la tragedia histórica como un activo electoral.

"El pasado doloroso es usado para las batallas presentes, como herramienta de una división de la que políticos sin imaginación ni patriotismo buscan sacar partido", disparó la funcionaria, reafirmando su postura de una "Memoria Completa" que incluya a las víctimas de las organizaciones armadas.