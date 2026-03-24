Villarruel cuestionó el "uso del pasado" con una foto de Isabelita

La vicepresidenta se expresó en las redes en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y acompañó el mensaje con una llamativa imagen.
La vicepresidente Victoria Villarruel calificó como "espejismo" a las políticas de memoria de los últimos años, e ilustró su mensaje con una foto de la expresidenta Isabel Martínez de Perón quien fuera derrocada el 24 de marzo de 1976 por el denominado Proceso de Reorganización Nacional.
En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y en medio de masivas movilizaciones en distintos puntos del país, Villarruel formuló estas y otras apreciasiones a través de un mensaje en le red social X
"En las primeras décadas de este siglo hemos vivido el espejismo de que tenemos una política de derechos humanos cuando en realidad se trató de un uso del pasado con fines cortoplacistas", sentenció Villarruel, en una clara alusión a las gestiones kirchneristas y el rol de los organismos de derechos humanos.
Fue la primera expresión de la jornada de la persona que acompañó a Javier Milei en su recorrido por la presidencia y sus palabras aparecieron arriba de una nota de opinión de la historiadora Claudia Peiró.
Para la Vicepresidenta, el abordaje que el Estado tuvo sobre los ´'70 no solo fue parcial, sino que profundizó las grietas sociales en lugar de sanarlas. En su visión, el presente de Argentina es "más injusto y desigual" que el de aquellas épocas, y responsabilizó directamente a la clase política por utilizar la tragedia histórica como un activo electoral.
"El pasado doloroso es usado para las batallas presentes, como herramienta de una división de la que políticos sin imaginación ni patriotismo buscan sacar partido", disparó la funcionaria, reafirmando su postura de una "Memoria Completa" que incluya a las víctimas de las organizaciones armadas.
comentar