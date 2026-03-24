Kicillof: "El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo argentino"

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Estuvieron presentes también intendentes e intendentas; legisladores y legisladoras; referentes de derechos humanos y dirigentes sociales. También se sumó una columna de la Asociación Bancaria (AB) encabezada por Sergio Palazzo, secretario general del gremio y diputado nacional por Unión por la Patria. (UxP).

Previamente, desde sus redes sociales, Kicillof publicó un mensaje sobre esta efeméride y remarcó la importancia de recordar esta fecha “no para quedarnos en el pasado” sino “para cuidar la democracia”.

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“Tenemos que defender el futuro y no naturalizar, nunca, la violencia contra la Constitución y contra la dignidad de nuestro pueblo. Nunca.”, concluyó.

Marcha a Plaza de Mayo

"Son 30 mil y que nos digan dónde están", expresaron los organismos de Derechos Humanos sobre los desaparecidos en el acto central que se realizó en Plaza de Mayo por los 50 años del Golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

La lectura del documento, que redactaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, tuvo a Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel sentados en primera fila. Y palabras cargadas de referencias con un pedido al Gobierno en torno a la cifra de desaparecidos. Porque no faltaron los cuestionamientos al presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

"Estamos juntos nuevamente en esta histórica plaza y en todas las del país con profunda convicción para afirmar que la memoria se defiende luchando", manifestaron los organizadores en la lectura.