Kicillof: "El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo argentino"

El gobernador fue duro con el Presidente durante su participación en la movilización en Plaza de Mayo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia,.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó que, a 50 años del último Golpe de Estado, "hoy las plazas de todo el país están más llenas que nunca: es una respuesta a un Gobierno que lleva adelante las mismas políticas económicas que impulsó la dictadura militar a través del terrorismo de Estado”.
“Esta multitud nos muestra que los negacionistas ya fracasaron: ni en los pibes, ni en los laburantes ni en los barrios entró el espantoso discurso del olvido”, dijo Kicillof, quien participó este martes 24 de marzo de un acto en la Casa de las Madres y de la marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, junto a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias, otras integrantes de la asociación y miembros del gabinete provincial.
“Luchamos junto a las Madres que, con su ejemplo, nos explican lo que tenemos que hacer: seguir para adelante e ir a buscar nuestro futuro en las plazas, en las calles y con organización”, sostuvo el Gobernador y añadió: “El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo argentino. Con más fuerza, con más energía y en memoria de los compañeros y compañeras que soñaron con una patria mejor, nuestro compromiso es seguir luchando para sacar adelante a la Argentina”.
Kicillof subrayó: ““Hoy extrañamos a Hebe (de Bonafini) aunque comprendemos que se fue de esta vida terrenal de la misma manera que lo hicieron los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas: peleando. Es por eso que sabemos que todos ellos van a estar aquí, con nosotros, hasta el último día”.
Estuvieron presentes también intendentes e intendentas; legisladores y legisladoras; referentes de derechos humanos y dirigentes sociales. También se sumó una columna de la Asociación Bancaria (AB) encabezada por Sergio Palazzo, secretario general del gremio y diputado nacional por Unión por la Patria. (UxP).
Previamente, desde sus redes sociales, Kicillof publicó un mensaje sobre esta efeméride y remarcó la importancia de recordar esta fecha “no para quedarnos en el pasado” sino “para cuidar la democracia”.
“Tenemos que defender el futuro y no naturalizar, nunca, la violencia contra la Constitución y contra la dignidad de nuestro pueblo. Nunca.”, concluyó.
"Son 30 mil y que nos digan dónde están", expresaron los organismos de Derechos Humanos sobre los desaparecidos en el acto central que se realizó en Plaza de Mayo por los 50 años del Golpe de estado del 24 de marzo de 1976.
La lectura del documento, que redactaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, tuvo a Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel sentados en primera fila. Y palabras cargadas de referencias con un pedido al Gobierno en torno a la cifra de desaparecidos. Porque no faltaron los cuestionamientos al presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.
"Estamos juntos nuevamente en esta histórica plaza y en todas las del país con profunda convicción para afirmar que la memoria se defiende luchando", manifestaron los organizadores en la lectura.
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