Una familia necesitó de casi $1.500.000 para no caer en la pobreza

Según las datos del Indec, en mayo pasado un grupo familiar requirió de $1.498.741 para no ser pobre y de $681.246 para no caer en la indigencia.
Una familia necesitó de $1.498.741 para no caer en el umbral de la pobreza en mayo, según lo informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Mientras, según el reporte del organismo oficial, el mismo grupo familiar requirió de $681.246 para no caer en la indigencia en el quinto mes del año.
Durante mayo de 2026, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA), que mide la pobreza, fue de 2,4%, su menor suba en ocho meses, apenas por encima la inflación que fue del 2,1%. El aumento de la canasta básica total (CBT), que calcula la indigencia, fue de 2,0%.
De esta forma, la CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 36,2% y de 34,9%, respectivamente.
La CBA se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente).
A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).
Para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.
La composición de cada hogar, en términos de adultos equivalentes, determina un valor de CBA específico para ese hogar. Ese valor surge de la multiplicación del costo de la CBA del adulto equivalente por la cantidad de adultos equivalentes que conforman el hogar.
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