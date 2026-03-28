YPF: el fondo que financió el juicio contra la Argentina apelará el fallo

La firma confirmó que los demandantes evalúan pedir una revisión “en pleno” del fallo ante todos los jueces del Segundo Circuito, aunque reconocen que este tipo de solicitudes rara vez prospera. “Tomarán una decisión final sobre el siguiente paso en los próximos días”, indicó el comunicado, que fija un plazo de dos semanas para la presentación.

En el texto, Burford Capital dejó abierta la posibilidad de recurrir hasta la Corte Suprema norteamericana y anticipó un posible giro a tribunales internacional. “El arbitraje de tratado de inversión sigue siendo una perspectiva totalmente viable”, anticipó Bogart, al destacar que esa alternativa permanece disponible si la vía judicial no prospera en Estados Unidos.

burfordcapital Después del fallo, las acciones de Burford Capital se desplomaron hasta el 45% en Wall Street.

Juicio por YPF: qué es Burford Capital

Se trata de un fondo de inversión de origen británico que proporciona financiación especializada al mercado jurídico. Fue fundado en 2009 por Christopher Bogart y Jonathan Molot, y se presenta como “la firma financiera líder a nivel mundial especializada en derecho”.

En 2015, Burford adquirió por 15 millones de euros los derechos para litigar de dos empresas del Grupo Petersen (Petersen Energía y Petersen Inversora), que habían quebrado tras la nacionalización de YPF, al no poder afrontar los créditos con los que habían comprado su 25% de la empresa petrolera.

Junto con el fondo Eton Park, demandó a la Argentina en Nueva York alegando que el Estado actuó como un inversor privado y no cumplió con las reglas de mercado de la propia compañía.