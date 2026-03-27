YPF: el PRO dijo que la justicia norteamericana "tomó los argumentos" del 2017

image

Críticas a Kicillof

Por su parte, el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, se sumó a las críticas al gobernador bonaerense y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y afirmó que “la locura es total” porque “resulta que los que dejaron al país al borde de un juicio millonario y que encima no avanzaron en su defensa durante el peor gobierno de la historia, se quieren apropiar de esta victoria”.