YPF: el PRO dijo que la justicia norteamericana "tomó los argumentos" del 2017

El partido que preside Mauricio Macri celebró el falló de la Justicia de los Estados Unidos favorable a la Argentina, al tiempo que Cristian Ritondo criticó a Axel Kicillof.
El PRO celebró este viernes el fallo favorable para la Argentina por la expropiación de YPF por lo que “se cayó un fallo absurdo de US$ 16.000 millones" y la Cámara de Apelaciones de Nueva York "tomó los argumentos que el PRO planteó en 2017 y que durante muchos años el kirchnerismo eligió ignorar".
Además, en el 2012 fuimos los únicos que votamos en contra de una expropiación improvisada que terminó exponiendo al país a este nivel de riesgo”, expresó en un comunicado el partido que preside Mauricio Macri.
Por su parte, el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, se sumó a las críticas al gobernador bonaerense y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y afirmó que “la locura es total” porque “resulta que los que dejaron al país al borde de un juicio millonario y que encima no avanzaron en su defensa durante el peor gobierno de la historia, se quieren apropiar de esta victoria”.
“Axel, por inútil o por cómplice, el daño que le hiciste y le seguís haciendo a los argentinos no tiene techo. Mejor pedí perdón”, cerró el legislador.
La Justicia de los Estados Unidos falló en favor de la Argentina y desestimó la condena en primera instancia que obligaba al Estado argentino pagar más de US$ 16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera, en 2012.
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