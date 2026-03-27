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YPF: el PRO dijo que la justicia norteamericana "tomó los argumentos" del 2017

El partido que preside Mauricio Macri celebró el falló de la Justicia de los Estados Unidos favorable a la Argentina, al tiempo que Cristian Ritondo criticó a Axel Kicillof.

El PRO celebró este viernes el fallo favorable para la Argentina por la expropiación de YPF por lo que “se cayó un fallo absurdo de US$ 16.000 millones" y la Cámara de Apelaciones de Nueva York "tomó los argumentos que el PRO planteó en 2017 y que durante muchos años el kirchnerismo eligió ignorar".

Además, en el 2012 fuimos los únicos que votamos en contra de una expropiación improvisada que terminó exponiendo al país a este nivel de riesgo”, expresó en un comunicado el partido que preside Mauricio Macri.

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ADEMÁS: Causa YPF: la Justicia de EEUU falló a favor de la Argentina y no se pagarán los US$16.000 millones

Críticas a Kicillof

Por su parte, el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, se sumó a las críticas al gobernador bonaerense y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y afirmó que “la locura es total” porque “resulta que los que dejaron al país al borde de un juicio millonario y que encima no avanzaron en su defensa durante el peor gobierno de la historia, se quieren apropiar de esta victoria”.

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“Axel, por inútil o por cómplice, el daño que le hiciste y le seguís haciendo a los argentinos no tiene techo. Mejor pedí perdón”, cerró el legislador.

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