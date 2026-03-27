Sus autoridades tomaron la medida ante la crítica situación: tienen una deuda de 10 millones de pesos. No recibirán nuevos animales y seguirán asistiendo a los que ya están.
Aquejada por una deuda de 10 millones de pesos, la organización Adopciones Quilmes cerró su refugio "de manera indefinida", por lo que no ingresará ningún animal más al establecimiento, sin excepciones.
La noticia la comunicó a través de sus redes sociales la entidad, en las remarcó que "no tomaremos nuevos casos, independientemente de su gravedad", al tiempo que adelantó que "todos los pedidos serán derivados a nuestro Instagram secundario de alertas @ALERTAS_AQ_ donde se difundirán casos externos.
Asimismo describió que "la situación es crítica", dado que enfrenta "aproximadamente 10 millones de pesos en deudas, lo que pone en riesgo la continuidad de nuestros veterinarios -quienes sostienen la salud de nuestros animales- y también nuestra relación con proveedores esenciales como la distribuidora de alimentos".
En ese sentido, profundizó que no pueden incorporar más animales "cuando los que ya están dependen de nosotros para comer y recibir atención médica". "Hacerlo sería irresponsable", recalcó.
"Nuestra prioridad absoluta son ellos. Los que ya rescatamos y los que llevan años esperando una oportunidad", añadió y puntualizó que "este cierre no es una elección, es una necesidad". Posteriormente, comentó que "será por tiempo indefinido, hasta lograr estabilizar la situación económica del refugio".
Adopciones Quilmes adelantó que su labor estará centrada en dar en adopción a los animales que están en el predio, sostener su alimentación y atención veterinaria y reducir la deuda existente".
A propósito, remarcó que se necesita del "compromiso real de la comunidad", al tiempo que recalcó que "se puede ayudar colaborando económicamente al ALIAS: REFUAQ.MP y participando en nuestras actividades, como rifas, visitas y próximas caminatas solidarias". Finalmente, pidieron "difusión y respeto por esta decisión".
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