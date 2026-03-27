Adopciones Quilmes cerró su refugio "de manera indefinida"

"Nuestra prioridad absoluta son ellos. Los que ya rescatamos y los que llevan años esperando una oportunidad", añadió y puntualizó que "este cierre no es una elección, es una necesidad". Posteriormente, comentó que "será por tiempo indefinido, hasta lograr estabilizar la situación económica del refugio".

Adopciones Quilmes adelantó que su labor estará centrada en dar en adopción a los animales que están en el predio, sostener su alimentación y atención veterinaria y reducir la deuda existente".

A propósito, remarcó que se necesita del "compromiso real de la comunidad", al tiempo que recalcó que "se puede ayudar colaborando económicamente al ALIAS: REFUAQ.MP y participando en nuestras actividades, como rifas, visitas y próximas caminatas solidarias". Finalmente, pidieron "difusión y respeto por esta decisión".