Celebrarán el legado de Raúl Soldi en Glerw

La programación de la nueva edición ofrece una feria de artesanos, propuestas gastronómicas en foodtrucks y presentaciones de danza y música en vivo. Entre los shows destacados, se presentará La 440 Blues Band, sumando su impronta rítmica a la tarde de Glew. La Fundación Raúl Soldi fue fundada hace más de cuatro décadas por el propio Soldi. A pocas cuadras de la estación de trenes de la Línea General Roca (LGR) se encuentra esa casa, construida por el genial artista, en el mismo predio donde pasaba sus veranos. Allí, se atesoran 60 obras originales entre óleos, dibujos y grabados, que pueden visitarse de manera gratuita. Además de resguardar su obra, ofrece talleres gratuitos de música, teatro y danzas folklóricas para los vecinos.