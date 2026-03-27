Celebrarán el legado de Raúl Soldi en Glerw

Con la fiesta 23 Veranos, que se realizará el domingo de 11 a 19 en la Fundación que lleva su nombre, en Obligado y Gorriti, con entrada libre y gratuita.
La fiesta 23 Veranos, que rinde tributo a uno de los máximos referentes de la plástica argentina, Raúl Soldi, se realizará el domingo de 11 a 19 en la Fundación Soldi, Obligado y Gorriti, Glew. Organizada por el Instituto Municipal de las Culturas de Almirante Brown, será con entrada libre y gratuita.
El nombre de la festividad, "23 Veranos", no es azaroso: evoca el periodo comprendido entre 1953 y 1976, tiempo en el que Soldi se instaló en Glew para pintar los frescos de la Iglesia Santa Ana. Aquella obra magistral, que el artista inició buscando un refugio para sus descansos estivales, se convirtió en un legado inestimable para la comunidad browniana y en un hito de la pintura sacra contemporánea. Durante la jornada, los asistentes tendrán la oportunidad única de recorrer la muestra estable de la Fundación, que atesora 60 obras originales entre óleos, dibujos y grabados, donadas por el propio maestro hace más de cuatro décadas.
La programación de la nueva edición ofrece una feria de artesanos, propuestas gastronómicas en foodtrucks y presentaciones de danza y música en vivo. Entre los shows destacados, se presentará La 440 Blues Band, sumando su impronta rítmica a la tarde de Glew. La Fundación Raúl Soldi fue fundada hace más de cuatro décadas por el propio Soldi. A pocas cuadras de la estación de trenes de la Línea General Roca (LGR) se encuentra esa casa, construida por el genial artista, en el mismo predio donde pasaba sus veranos. Allí, se atesoran 60 obras originales entre óleos, dibujos y grabados, que pueden visitarse de manera gratuita. Además de resguardar su obra, ofrece talleres gratuitos de música, teatro y danzas folklóricas para los vecinos.
comentar