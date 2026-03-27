Un prefecto abatió a un hombre que intentó asaltarlo en Bernal Oeste

El hecho ocurrió en Falucho y Chaco, cuando conducía un auto de aplicación. El sujeto lo abordó y lo amenazó con un arma que se comprobó era una réplica, ante lo cual el efectivo efectuó varios disparos.
Un integrante de la Prefectura Naval Argentina abatió a un hombre que intentó asaltarlo cuando se desempeñaba como chofer de la aplicación de traslados DiDi en la intersección de Falucho y Chaco, en la zona de Villa Itatí, en Bernal Oeste en la mañana de este viernes.
Todo comenzó cuando el sujeto abordó al conductor, lo amenazó con un arma con fines de robo, pero el efectivo tomó la decisión de resistirse, utilizó su arma reglamentaria y efectuó varios disparos que impactaron en el atacante. Producto de los balazos, el agresor cayó sin vida en el lugar.
Una vez que arribaron los investigadores, se constató que el arma utilizada por el agresor era una réplica. Tras el hecho, se dio intervención al personal policial y judicial correspondiente para llevar adelante las pericias de rigor. En tanto, el integrante de la fuerza federal resultó ileso.
Asimismo, señalaron que la investigación busca determinar las circunstancias precisas del suceso, en un contexto donde los hechos de inseguridad continúan generando preocupación.
En otro orden, efectivos de las comisarías 5ta. y 4ta. de Florencio Varela llevaron a cabo un allanamiento, en el marco de una causa por venta ilegal de estupefacientes, que terminó con la detención de dos personas.
Tras la realización de tareas investigativas y obtención de pruebas, el operativo se realizó con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) temática de estupefacientes y el Juzgado de Garantías Nº 5, en una vivienda de calle 1326, sin número, del Barrio Paraná.
En el lugar fueron identificados los moradores, una mujer de 21 y un joven de 20, donde también secuestraron casi 600 envoltorios con cocaína, una revolver calibre 32, un handy, un celular, dinero en efectivo y otros elementos de interés.
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