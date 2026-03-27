Un prefecto abatió a un hombre que intentó asaltarlo en Bernal Oeste

En otro orden, efectivos de las comisarías 5ta. y 4ta. de Florencio Varela llevaron a cabo un allanamiento, en el marco de una causa por venta ilegal de estupefacientes, que terminó con la detención de dos personas.

Tras la realización de tareas investigativas y obtención de pruebas, el operativo se realizó con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) temática de estupefacientes y el Juzgado de Garantías Nº 5, en una vivienda de calle 1326, sin número, del Barrio Paraná.

En el lugar fueron identificados los moradores, una mujer de 21 y un joven de 20, donde también secuestraron casi 600 envoltorios con cocaína, una revolver calibre 32, un handy, un celular, dinero en efectivo y otros elementos de interés.