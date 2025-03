Allende: "Sirve para tener más confianza"

El único tanto del encuentro llegó de la mano de Leandro Allende, quien, con un remate preciso, le dio al Decano un respiro necesario para seguir avanzando en la categoría. El gol no solo significó tres puntos, sino también un plus anímico de ratificar lo bueno hecho ante All Boys en el Estadio Centenario.

Al finalizar el partido, Allende analizó la importancia de este triunfo en el contexto de la temporada: "Para nosotros es importante ganar, más que al principio nos estaba costando contra algunos equipos", señaló el autor del gol, con una mezcla de alivio y concentración.

En su charla con El Informante Sur, el futbolista remarcó el valor del triunfo más allá de los tres puntos: "Sirve para trabajar más tranquilo y tener más confianza para preparar lo que sigue en el torneo".

Con este viento a favor, el elenco conducido por Sergio Rondina comenzará a pensar en lo que será el cruce por Copa Argentina contra Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que su próxima parada en la divisional será ante Colegiales, programado para el miércoles 26 de marzo, a partir de las 21.10 en el Centenario, para el cruce ue dará por finalizada la fecha 7 del certamen.