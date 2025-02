Arsenal, a la cancha en busca de una alegría en su casa

El Viaducto, que en su presentación pasada hizo tablas con Colegiales en Munro con un simple 1 a 1, en donde no pudo hacer valer la jerarquía de su plantel frente a un combinado que recién ascendió desde la B Metropolitana, ahora tiene la oportunidad de afirmarse en su terreno, donde habitualmente erige una fortaleza.

El desafío, pautado para las 17 de este viernes, será el que abra la tanda de cotejos y la intención es vencer no sólo para quedar a tiro de la vanguardia sino también para generarle presión al resto para cuando le toque jugar.

Los conducidos por Martín Rolón estarán obligados a concretar un halago ya que todavía no lo hicieron y la mirada se posa en un Bohemio que en su actuación pasada no pasó de la paridad en cero con All Boys, en un clásico especial, en condición de local.

El club capitalino, por lo pronto, es uno de los que todavía no cayó en lo que va del certamen y se erige en la sexta colocación con 5 unidades, con la chance de subirse al menos de forma temporaria a la cima de las estadísticas si acaso vence en su excursión en la región.

El Albo justamente fue el contrincante del Arse en el arranque del campeonato. Fue con una igualdad sin gritos, a la que luego le siguieron las unidades cosechadas con Los Andes y Cole, estos últimos dos recién subidos desde la categoría inferior.

En ese sentido, en la zona saben que deberán revalidar credenciales a lo que indican los papeles, que hay plantilla como para pelear en las alturas y no abajo, por la permanencia, como ocurrió la campaña pasada.

Para eso se requerirá ser simple en el manejo del balón y entender las deficiencias del adversario, que suele evidenciar fallas en el fondo, algo que se ilusión con aprovechar Arsenal.