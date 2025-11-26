Avanza la renovación integral de la estación bajo el puente de Juan XXIII

Las tareas incluyen la renovación integral de veredas y solados, además de trabajos de pintura en muros, cordones, columnas y vigas, que permiten recuperar y embellecer toda la estructura del área. También se está incorporando nueva cartelería y señalización para ordenar el tránsito peatonal y brindar mayor información a quienes transitan por la zona.

Como parte de la puesta en valor, se está construyendo una plaza seca con juegos infantiles, destinada a generar un espacio de encuentro y recreación para las familias. Además, se instalará mobiliario urbano, con nuevos bancos, mesas, cestos y bolardos, para favorecer el uso cotidiano del lugar y asegurar su mantenimiento. Los trabajos se completan con la colocación de nuevos canteros con plantas nativas, para embellecer el entorno. Con estas acciones, el Municipio continúa trabajando en una ciudad más accesible, segura y disfrutable para toda la comunidad.

En el ramal Temperley-Haedo circulan apenas 5 trenes en cada sentido, con una frecuencia de un servicio cada tres horas y 20 minutos. Las formaciones circulan a baja velocidad por intrusión de la traza entre Juan XXIII y el puente sobre el Río Matanza.