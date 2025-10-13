Banfield ya piensa en Independiente Rivadavia de Mendoza

En el Taladro la indignación es total: cuando parecía que el equipo de Pedro Troglio había encontrado el camino para afianzarse con los resultados y tener la ilusión de entrar en el Octogonal, el panorama se complicó con la racha de resultados adversos y la derrota frente a la Academia terminó con la paciencia de la gente y además con las chances de clasificar, lo cual derivó en hundirse en la tabla anual.

"Somos profesionales, el hincha obviamente puede expresar su descontento con nosotros y de cualquier manera. Tenemos que levantar la cabeza y hacernos cargos de esta seguidilla que no estamos ganando, nos quedan cuatro finales, hay que sacarlo adelante", manifestó el defensor en diálogo con Hablemos de Banfield.

El raid banfileño incluye el duelo frente a la Lepra mendocina y seguido de ello se vendrá el cásico ante Lanús, el cual podría ser un momento fulminante o bien de envión para el Taladro. Todo depende de estos dos resultados.

Tras enfrentar a estos equipos, se medirá ante Aldosivi , rival directo por la lucha por el descenso en la tabla anual, y luego Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo arma de doble filo para todos los conjuntos de la Liga.