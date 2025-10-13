Banfield ya piensa en Independiente Rivadavia de Mendoza

Sobre el presente del Taladro, el defensor Sergio Vittor opinó: "Nos quedan cuatro finales, hay que sacarlo adelante". Los siguientes encuentros serán con Lanús, Aldosivi y Central Córdoba.
Banfield quedó estancado en el fondo de la Zona A de la Liga Profesional de Fútbol luego de la derrota ante Racing como local y espera repuntar su campaña en su visita del sábado a Independiente Rivadavia de Mendoza, lo cual será bisagra previo al clásico frente a Lanús, de la siguiente jornada. Sobre el presente banfileño, el defensor Sergio Vittor indicó: "No podemos darnos el tiempo ni el lujo de ponernos a pensar en este partido, ya está. Estos equipos no te perdonan, tienen mucha jerarquía. Si los perdonás y no convertís las situaciones que tenés, de cuatro chances te hacen tres goles".
En el Taladro la indignación es total: cuando parecía que el equipo de Pedro Troglio había encontrado el camino para afianzarse con los resultados y tener la ilusión de entrar en el Octogonal, el panorama se complicó con la racha de resultados adversos y la derrota frente a la Academia terminó con la paciencia de la gente y además con las chances de clasificar, lo cual derivó en hundirse en la tabla anual.
"Somos profesionales, el hincha obviamente puede expresar su descontento con nosotros y de cualquier manera. Tenemos que levantar la cabeza y hacernos cargos de esta seguidilla que no estamos ganando, nos quedan cuatro finales, hay que sacarlo adelante", manifestó el defensor en diálogo con Hablemos de Banfield.
El raid banfileño incluye el duelo frente a la Lepra mendocina y seguido de ello se vendrá el cásico ante Lanús, el cual podría ser un momento fulminante o bien de envión para el Taladro. Todo depende de estos dos resultados.
Tras enfrentar a estos equipos, se medirá ante Aldosivi , rival directo por la lucha por el descenso en la tabla anual, y luego Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo arma de doble filo para todos los conjuntos de la Liga.
