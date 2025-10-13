El panorama no es alentador para los de Ezpeleta, que vienen de caer ante All Boys y quedaron al borde de la zona roja. Los resultados de la jornada no ayudaron, y la tabla apretó aún más en la parte baja. Parque, con 18 puntos, ocupa el último lugar y ya se aferra a un milagro. Apenas por encima aparecen Cideco, El Talar y Unión Ezpeleta, los tres con 24 unidades, sabiendo que dos de ellos perderán la categoría. Con algo más de aire, All Boys se ubica con 27, pero todavía no puede relajarse.

La ecuación es clara: Unión necesita sumar sí o sí para no depender de nadie. Una victoria sería un respiro vital, un empate podría servir si los demás no suman, pero una derrota podría significar un paso decisivo hacia la Primera D. El equipo sabe que juega más que tres puntos; juega por su historia, su orgullo y su lugar en la divisional.

Enfrente estará Libertadores, el líder con 59 unidades, que llega motivado luego de ver cómo su escolta, GEVS, perdió ante Deportivo Merlo y quedó con 58. Esa caída le abrió la posibilidad al conjunto de San Cristóbal de estirar diferencias en la cima y acercarse al sueño del ascenso directo.

Será un choque de realidades opuestas: uno pelea por no caer, el otro por tocar el cielo. Pero en estas instancias, la urgencia suele igualar las fuerzas, y Unión Ezpeleta intentará apoyarse en su gente, en su cancha y en el corazón de sus jugadores para dar el golpe. La noche promete tensión, nervios y, sobre todo, la sensación de que hoy se juega mucho más que un partido.