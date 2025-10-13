Fleitas sigue como técnico en El Porvenir

El DT, de reciente paso por Centro Español, había llegado a mediados de año en un momento complicado para el Blanquinegro, que estaba directamente involucrado en la lucha por no descender. Pese a las presiones, Fleitas logró un muy buen sprint final con el equipo, metiéndolo en el Torneo Reducido por el segundo ascenso a la B Metropolitana.

Si bien la ilusión se cortó rápido al quedar eliminado en primera fase ante Luján, la dirigencia valoró el cambio de mentalidad y el objetivo cumplido de salvar la categoría y clasificar al mini-torneo. Fleitas había firmado un contrato por un año al llegar, por lo que su continuidad ya estaba asegurada. Sin embargo, ambas partes se reunieron para ratificar el compromiso y, sobre todo, para acordar que la meta para 2026 será "elevar la vara", con la intención de ser protagonistas desde el inicio.

Con la confirmación del cuerpo técnico, se espera que en las próximas semanas comience el trabajo para delinear el armado del plantel para el próximo campeonato. La principal incógnita que sobrevuela Gerli es que en diciembre habrá elecciones en la institución. En caso de que la lista opositora se imponga en las urnas, podría haber cambios en la secretaría técnica o el manejo del fútbol, lo que podría influir en las decisiones sobre altas y bajas del equipo de Fleitas.

El Porvenir ya tiene DT y un objetivo. Ahora, el foco estará en el mercado de pases y en la definición política del club para buscar un mejor pasar en el 2026.