Lomas Athletic se coronó tricampeón del Súper 8 de hockey sobre césped

Tras alcanzar este objetivo frente al mismo equipo al que ya le habían ganado la final de 2022 en el Parque Olímpico, bajo la conducción de Ignacio Bergner, la atención del plantel se centrará nuevamente en el Torneo Metropolitano de la AHBA. Allí, Lomas lidera la tabla con 45 unidades, manteniendo una ventaja de cinco puntos sobre sus escoltas: River Plate, San Fernando y GEBA.

Esos cuatro equipos tienen pendientes los partidos de la octava fecha, que debió recuperarse este fin de semana, pero que sigue postergada debido a su participación en el Súper 8. Los encuentros Lomas-Quilmes, San Fernando-River Plate y GEBA-Italiano se jugarán el próximo martes. Además, las de Palermo adeudan otro encuentro contra San Lorenzo.

Lomas integró la Zona A, donde se adjudicó el primer lugar con siete puntos. Sus resultados fueron: victoria 1 a 0 sobre GEBA, con gol de Aylín Ovejero; empate 1 a 1 con Duendes, anotando María Emilia Forcherio para Lomas; y una victoria por 4 a 2 frente a Córdoba Athletic, con dos goles de María Emilia Forcherio, más los tantos de Aylín Ovejero y Joaquina Berisso, mientras que María Victoria Lorenzatti y Vittoria Garombo descontaron. Ya en semifinales, el equipo superó a Ducilo por 3 a 0, con otros dos goles de María Emilia Forcherio y el restante de Bárbara Redruello.

La defensora Mili Forcherio, quien debió salir lesionada durante el tercer cuarto de la final, fue distinguida como la Mejor Jugadora del Súper 8 y, además, compartió el título de goleadora del certamen con cinco tantos, junto a María Victoria Lorenzatti de Córdoba Athletic. El otro reconocimiento individual fue para Martina Triñanes, quien fue nombrada Jugadora de la Final.