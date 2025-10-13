El Halcón quiere mantenerse en la cima

El conjunto de Mariano Soso atraviesa un gran momento futbolístico, con una identidad clara, solidez defensiva y una confianza que se consolida partido a partido. Sin embargo, el entrenador sabe que mantener la regularidad en este tramo decisivo será el principal desafío. Por eso, el cuerpo técnico planificó una semana de entrenamientos apuntada a la recuperación física y a la rotación inteligente de piezas.

El plantel no está exento de preocupaciones. La principal baja confirmada es la de Juan Miritello, suspendido por doping tras el positivo que se conoció antes del duelo de Copa Sudamericana ante Universidad Católica de Ecuador. El delantero fue sancionado y, por ahora, no tiene fecha de regreso, una ausencia que sin dudas se hará sentir.

A esto se suma la situación de Emanuel Aguilera, quien quedó afuera de la convocatoria frente a Argentinos por una molestia en el aductor. En los próximos días se definirá el grado de su lesión y si podrá estar disponible para el viaje a Santa Fe.

La buena noticia para Soso pasa por el regreso de Agustín Hausch, quien volvió a sumar minutos luego de una ruptura fibrilar en el bíceps femoral. El volante ofensivo ingresó en el segundo tiempo ante el Bicho y dejó buenas sensaciones, por lo que podría meterse entre los titulares si responde bien en la semana.

Con el ánimo en alza, Defensa busca sostener el impulso de un presente que lo ilusiona. Sabe que cada punto vale oro y que el sueño de pelear arriba ya no parece una utopía