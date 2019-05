Samanta, la denunciante, vive con sus hijos en inmediaciones de avenida Dardo Rocha y calle 15. Según relató, el domingo pasado se levantó a las 8.30 y al salir al patio encontró a sus dos mascotas tiradas en el pasto.

La noche anterior había oído ladridos y se desveló haciendo guardia. “Intentaron entrar a mi casa cerca de las 12 de la noche. Escuché a mis perros ladrar y quedé atenta un largo rato hasta que me venció el sueño sin que pase nada. Al día siguiente, cuando me dispuse a desayunar en el parque rodeada de ellos mientras mis hijos dormían, me encontré el peor panorama”, describió la vecina.

“La perra estaba envenenada, temblorosa y babeando, y el perro estaba muerto. Vi que forzaron el portón de entrada rompiendo una de las trabas y sacándolo de guía y encontré una hamburguesa cruda envenenada”, agregó con indignación.

Por el hecho, Samanta radicó la denuncia en la comisaría de su jurisdicción, al tiempo que se mostró angustiada y muy preocupada por su perra aún con vida. En ese sentido, dijo que llevó a su perra a una veterinaria, donde el animal permanece “grave con pronóstico reservado”. Además, llevó la hamburguesa a zoonosis para que la analicen.