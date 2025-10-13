Berazategui perdió 1 a 0 ante Leandro N. Alem y deberá otra vez remontar la serie de local

El Naranja cayó como visitante en el partido de ida y se complica en el Reducido, con la obligación de ganar en el Norman Lee.
Berazategui sufrió una derrota por 1 a 0 frente a Leandro N. Alem el domingo, jugando como visitante en el partido de ida de la segunda fase del Reducido. De esta manera, al igual que ocurrió en la llave anterior contra Lamadrid, el equipo se encuentra en la necesidad de remontar la serie en su estadio para poder continuar en la lucha por el ascenso.
El primer tiempo, en términos generales, resultó ser poco atractivo. El Naranja tuvo la primera oportunidad clara a los 7 minutos con un remate de Ruiz que el arquero Grieger logró contener. No obstante, el Lechero se puso en ventaja a los 35 minutos gracias a un cabezazo de Sánchez, que llegó tras un centro enviado desde la derecha.
En la segunda mitad, el equipo de la zona sur salió decidido a buscar el empate, pero no pudo vulnerar a un Alem que se defendió de manera organizada. Sobre el cierre del partido, a los 44 minutos, Blanco, quien había ingresado poco antes, resultó expulsado por propinarle un puñetazo al jugador Brandán.
De esta manera, y replicando lo sucedido en la serie frente a Lamadrid, Berazategui perdió el encuentro de ida. Ahora, el equipo se verá obligado a remontar en su estadio, el Norman Lee, si quiere conseguir el pase a las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B.
