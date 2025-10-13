Berazategui perdió 1 a 0 ante Leandro N. Alem y deberá otra vez remontar la serie de local

El primer tiempo, en términos generales, resultó ser poco atractivo. El Naranja tuvo la primera oportunidad clara a los 7 minutos con un remate de Ruiz que el arquero Grieger logró contener. No obstante, el Lechero se puso en ventaja a los 35 minutos gracias a un cabezazo de Sánchez, que llegó tras un centro enviado desde la derecha.

En la segunda mitad, el equipo de la zona sur salió decidido a buscar el empate, pero no pudo vulnerar a un Alem que se defendió de manera organizada. Sobre el cierre del partido, a los 44 minutos, Blanco, quien había ingresado poco antes, resultó expulsado por propinarle un puñetazo al jugador Brandán.

De esta manera, y replicando lo sucedido en la serie frente a Lamadrid, Berazategui perdió el encuentro de ida. Ahora, el equipo se verá obligado a remontar en su estadio, el Norman Lee, si quiere conseguir el pase a las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B.