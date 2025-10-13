Comerciantes de Adrogué buscan sostener el progreso y potenciar el consumo

La preocupación del sector está asociada a la caída de las ventas, que el mes pasado retrocedieron 4,2 por ciento en septiembre respecto del mismo mes de 2024 y cayeron 2 por ciento en comparación con agosto, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Se trata del quinto mes consecutivo en rojo y partiendo desde una baja base de comparación.

El panel de expositores estuvo conformado por el vicepresidente de la entidad gremial, Carlos García, y su tesorero, Martín Gilio; junto a Mariela Rosnney y Adríán Caversaschi en representación de los comercios de Adrogué. En ese marco, se debatieron distintas iniciativas y propuestas que apuntaban a lograr los objetivos trazados en la reunión inicial del mes de agosto. Entre ellos, se decidió conformar un grupo de trabajo para futuras acciones comerciales, centrándose inicialmente en el desarrollo de tarjetas con códigos QR para acceder a beneficios.

Además, la comisión será la encargada de gestionar ante el Municipio la instalación de tótems identificativos en la entrada de cada galería que permitan identificar a los locales que la conforman. Por último, determinaron coordinar una iniciativa para la apertura comercial el domingo 21 de diciembre, a fin de estimular las compras en la época navideña junto a la oferta de descuentos unificados.