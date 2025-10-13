Con 323 deportistas y artistas, Brown busca superar su marca en los Juegos Bonaerenses

En la categoría juvenil viajaron deportistas que competirán en las siguientes disciplinas: taekwondo, deportes para trasplantados, gimnasia artística, pádel, patín, atletismo, básquet 3x3, ajedrez, tenis de mesa, rugby y natación. Por su parte, la delegación de adultos mayores competirá en carrera, burako, mus, natación, taba, tenis de mesa y truco, mientras que la delegación de personas con discapacidad lo hará en: natación, atletismo, Bonaerenses en carrera, fútbol, básquet en silla de ruedas y boccias. En tanto, la Delegación de Cultura participará en las disciplinas: solista vocal, teatro juvenil, pintura PCD (personas con discapacidad), pintura juvenil y tango para adultos.

"En Almirante Brown el deporte es una herramientas para la inclusión y la igualdad de oportunidades; por eso estamos muy felices de acompañar a nuestros deportistas y artistas como cada año a los Juegos Bonaerenses", destacó el intendente Mariano Cascallares. Cabe destacar que en esta edición Almirante Brown competirá en 25 disciplinas, distribuidas entre 20 deportivas y cinco culturales, reafirmando el compromiso y el talento de los vecinos en distintas áreas del deporte y la cultura. Además, el Municipio cuenta con 80 atletas con discapacidad, una cifra récord que refleja el crecimiento y la inclusión en el deporte local.

La cantidad de vecinos inscriptos en los Juegos Bonaerenses aumentó casi un 25 por ciento respecto del año pasado. En total, más de 11.300 participantes brownianos formaron parte de las distintas etapas con el objetivo de llegar a la final, que como cada año se desarrollará en la ciudad marplatense.