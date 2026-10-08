Critican a intendentes de Tres de Febrero y Morón por el estado de paso a bajo nivel

El intendente Lucas Ghi.

Críticas de los vecinos

En redes sociales, una vecina, Silvana Belli, denunció la situación y recordó que el cruce "fue construido de forma conjunta mediante un convenio entre los municipios de Tres de Febrero y Morón, con una importante inversión y financiamiento del gobierno nacional, inaugurado en 2016 por los intendentes de cada municipio Diego Valenzuela y Ramiro Tagliaferro (por entonces, ambos del PRO)". Y puntualizó la lugareña: "El mantenimiento y la limpieza de la traza le corresponden de forma conjunta y coordinada a ambos municipios".

Pero una recorrida de este medio por el lugar permitió comprobar lo que también denunció Belli: basura y suciedad, a lo que se suma cuando pasan varios días sin llover olores nauseabundos, ya que se lo utiliza como eventual baño y elementos como colchones.

Escaleras que presentan literalmente, acumulación de desperdicios en cada escalón, y también en cada descanso e inscripciones en las paredes que le agregan sordidez. El panorama determina que muy pocas personas lo utilicen: en su mayoría son cadetes del Colegio Militar de la Nación, ubicado en las inmediaciones.

El sector para el paso de los vehículos -donde se registran frecuentes congestiones en sentido hacia Caseros, debido al estacionamiento de vehículos en la salida del cruce, en la calle Itacumbú- no presenta mejores condiciones: grietas, roturas y una pésima señalización en el ingreso desde Hurlingham o Martín Coronado, que ha provocado riesgos de colisión, al tratar algunos conductores de hacerlo en contramano.

Pero además, el cruce tiene un problema que parece insoluble, aunque se aseguró en varias oportunidades que había sido resuelto: cuando se registran fuertes lluvias (como ocurrió ayer), se inunda, y entonces se cierra a todo tipo de vehículos, que deben desviarse por paso a nivel de Boulevard San Martín.

La publicación de Silvana Belli tuvo numerosos comentarios. Así, María apuntó: "Realmente la señalización un desastre, si venís a la noche desde Hurlingham es un peligro ,todos dudan de dónde se ingresa". Otro vecino indicó: "Y el intendente (por Lucas Ghi) haciendo fiestas electrónicas en la plaza de Morón. Todas las plazas sucias", lo que determinó que otro lugareña, Viviana, comentara: "y se junta con el de Tres de Febrero al que también le corresponde el mantenimiento. Serán 2 ineptos".

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero en uso de licencia

Diego Valenzuela, intendente de Tres de febrero

Otra vecina consignó: "Gracias por visibilizar el doble discurso de la intendencia Diego Valenzuela. También da ganas de llorar el (estado del) paseo René Favaloro sobre el túnel de avenida San Martín (en Caseros). Es una falta de respeto a la memoria del doctor Favaloro".

Por su parte Cristina contó: "Qué lástima que nos obliguen a vivir así y que muchos se acostumbraron y ya ni cuenta se dan. Hace ya muchos años fui a quejarme a la sede de la Municipalidad de Moron (en Palomar) por el vandalismo en el túnel (y no estaba así!). La persona que me atendió quedó más sorprendida que si hubiera visto un marciano…..".

Cristian, a su vez, manifestó: "El túnel es un asco. La salida para el lado de Hurlingham sin luz hasta la (avenida) Márquez. Y cuando volvés de Hurlingham en la curva el desnivel que se hizo hace mucho tiempo y pozos. La luz la arreglaron y anduvo 4 días y otra vez todo oscuro. Cuando llueve las boca de tormenta tapadas de la mugre que tiene el cordón y se inunda gran parte de la calzada, siendo un peligro. La UGC (Unidad de Gestión Comunitaria) de El Palomar te dice que a ellos no les corresponde porque pertenece supuestamente a 3 de Febrero. Lucas Ghi hace algo por tu municipio, no hay buena limpieza y tampoco seguridad".