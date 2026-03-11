Crivelli: "El objetivo siempre en Temperley es pelear el ascenso"

Crivelli fue protagonista directo de algunos de los capítulos más importantes de la historia reciente del club. Como arquero del Gasolero integró el plantel que logró el ascenso desde la Primera B Metropolitana a la Primera Nacional en 2014 y posteriormente el regreso a Primera División en 2015.

En ese sentido, recordó el espíritu competitivo de aquel equipo. "En el 2014, creo que siete fechas antes estábamos ahí con Nueva Chicago que le descontábamos puntos. Eran partidos muy difíciles que íbamos y los ganábamos. Ahí te dabas cuenta que el grupo estaba para algo más. Se vio en la semifinal, en la final. Lo que dimos por la camiseta de Temperley fue tremendo", rememoró.

Actualmente, desde su función como director deportivo, Crivelli mantiene un contacto permanente con la Comisión Directiva, la Subcomisión de Fútbol y toda la estructura de divisiones inferiores del club. En ese marco, el trabajo conjunto con el cuerpo técnico alimenta la ilusión de que Temperley vuelva a ser protagonista en la pelea por el ascenso.