Crivelli: "El objetivo siempre en Temperley es pelear el ascenso"

El director deportivo del Gasolero analizó el inicio del equipo en la Primera Nacional, valoró el trabajo del plantel que conduce Nicolás Domingo y reafirmó la meta institucional de volver a Primera División.
Federico Crivelli, director deportivo de Temperley, se refirió a la actualidad del equipo en el arranque del torneo de la Primera Nacional y dejó en claro que el principal objetivo del club sigue siendo pelear por el ascenso a la máxima categoría.
En su rol como nexo entre el plantel, el cuerpo técnico y la dirigencia, el ex arquero analizó el presente del Gasolero y el proyecto deportivo que se está construyendo bajo la conducción de Nicolás Domingo.
"Ojalá Dios quiera podamos subir a Primera. El objetivo siempre en este club es pelear el ascenso, se está trabajando para eso. Recién arranca el campeonato y esto es de a poco", aseguró Crivelli en diálogo con El Show de Temperley.
El dirigente también valoró el vínculo histórico entre el club y su gente, recordando momentos emblemáticos que acompañaron los logros deportivos de la institución. "Un ascenso siempre genera emociones increíbles, nosotros nos fuimos caminando a Luján dos veces con mucha gente", contó.
Crivelli fue protagonista directo de algunos de los capítulos más importantes de la historia reciente del club. Como arquero del Gasolero integró el plantel que logró el ascenso desde la Primera B Metropolitana a la Primera Nacional en 2014 y posteriormente el regreso a Primera División en 2015.
En ese sentido, recordó el espíritu competitivo de aquel equipo. "En el 2014, creo que siete fechas antes estábamos ahí con Nueva Chicago que le descontábamos puntos. Eran partidos muy difíciles que íbamos y los ganábamos. Ahí te dabas cuenta que el grupo estaba para algo más. Se vio en la semifinal, en la final. Lo que dimos por la camiseta de Temperley fue tremendo", rememoró.
Actualmente, desde su función como director deportivo, Crivelli mantiene un contacto permanente con la Comisión Directiva, la Subcomisión de Fútbol y toda la estructura de divisiones inferiores del club. En ese marco, el trabajo conjunto con el cuerpo técnico alimenta la ilusión de que Temperley vuelva a ser protagonista en la pelea por el ascenso.
