Un motociclista resultó herido tras caer de su vehículo e incendiarse

Ante la magnitud del hecho, se activó un protocolo de respuesta integrado que involucró a diversas fuerzas de seguridad y salud. Personal del SAME AB se encargó de la atención inmediata del hombre herido y su posterior traslado a un centro asistencial cercano; mientras que Defensa Civil y la Policía Local coordinaron las tareas de prevención, el balizamiento del área y el ordenamiento del tránsito, que se vio afectado parcialmente durante las labores de auxiliar.