Un motociclista resultó herido tras caer de su vehículo e incendiarse

El siniestro ocurrió en la avenida Hipólito Yrigoyen. La víctima sufrió lesiones de gravedad al impactar contra el asfalto, mientras que el rodado fue consumido por las llamas.
Un grave incidente vial tuvo lugar en la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de la calle Finochietto en Longchamps, partido de Almirante Brown, cuando un motociclista perdió el control de su vehículo por causas que aún se intentan establecer. El incidente derivó en un escenario crítico, ya que tras la caída, la motocicleta comenzó a incendiarse sobre la calzada.
Según información fuentes de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, el conductor impactó fuertemente contra el pavimento, lo que le causó heridas de consideración. Minutos después del impacto, el rodado fue alcanzado por el fuego, lo que obligó a un despliegue de emergencia para evitar riesgos mayores en una de las arterias más transitadas del distrito.
Ante la magnitud del hecho, se activó un protocolo de respuesta integrado que involucró a diversas fuerzas de seguridad y salud. Personal del SAME AB se encargó de la atención inmediata del hombre herido y su posterior traslado a un centro asistencial cercano; mientras que Defensa Civil y la Policía Local coordinaron las tareas de prevención, el balizamiento del área y el ordenamiento del tránsito, que se vio afectado parcialmente durante las labores de auxiliar.
Una dotación de Bomberos trabajó en la extinción de las llamas del vehículo y en el aseguramiento de la zona para prevenir explosiones o derrames de combustible.
Hasta el momento, no se ha informado sobre la participación de otros vehículos en el siniestro, por lo que la principal hipótesis apunta a una pérdida de estabilidad por parte del conductor. Peritos especializados trabajarán para determinar si hubo fallas mecánicas o factores externos que desencadenaron el accidente.
comentar