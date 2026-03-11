Kicillof inauguró seis escuelas en un solo día en el partido de Ezeiza

Por su parte, Terigi sostuvo: "Para que estas obras se concreten fue imprescindible la decisión política y el compromiso con la educación pública de la Provincia: estas nuevas instituciones no son solo edificios, son espacios donde se crean oportunidades y se construyen proyectos de futuro". "Desde el Gobierno bonaerense vamos a seguir trabajando para que todos nuestros jóvenes tengan la posibilidad de acceder a una educación de calidad", añadió.

Además, se inauguraron la Escuela Técnica 2 de Tristán Suárez y los edificios para las secundarias 11 del barrio Santa Marta y 14 de Carlos Spegazzini. En tanto, Kicillof puso en funcionamiento la obra de ampliación de la Escuela Secundaria 9, donde se incorporaron ocho aulas y un Salón de Usos Múltiples (SUM), y suscribió un convenio para impulsar la creación de un Centro de Formación Profesional Integral en el distrito.

El intendente Granados afirmó por su parte: "Las inauguraciones son una demostración de que para nosotros la educación pública es una prioridad: gracias al trabajo conjunto desde que se inició la gestión del Gobierno provincial, Ezeiza tiene 18 nuevas escuelas para mejorar las condiciones de aprendizaje de los pibes y pibas".

Luego Kicillof advirtió: "Cada obra de infraestructura escolar paralizada por el Gobierno nacional representa esperanzas y sueños truncos. Por eso, en la Provincia tenemos una mirada totalmente diferente: la educación de los y las bonaerenses no es un negocio ni una mercancía, es una necesidad y, por lo tanto, un derecho que debe alcanzar a todos y todas".

Durante la jornada, con la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso, se firmó un convenio de cooperación con el municipio y la Universidad Provincial de Ezeiza para la formación profesional del cuerpo de agentes de seguridad municipal. Estuvieron presentes la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi, y su par de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; la secretaria de Cultura municipal, Dulce Granados; el secretario de Educación local, Mario Calvella; el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Amarilla; y directores de los establecimientos educativos.