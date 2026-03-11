Lomas de Zamora fue sede del Precongreso de Salud de la Región Sanitaria VI

El intendente Federico Otermín y el ministro Nicolás Kreplak encabezaron el encuentro regional. Durante la jornada se presentaron indicadores de gestión y se ratificó la defensa del sistema público.
En vísperas del Congreso Provincial de Salud (COSAPRO) que se realizará en abril en Mar del Plata, el municipio de Lomas de Zamora recibió a autoridades y trabajadores del sector para el Precongreso de la Región Sanitaria VI. El encuentro, que se desarrolló en el Teatro del Municipio, funcionó como un espacio de balance y rendición de cuentas sobre el funcionamiento del sistema sanitario en la zona Sur del Conurbano, la más densamente poblada de la provincia.
El intendente local, Federico Otermín, junto al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, destacaron la importancia de fortalecer la unidad de los efectores públicos en un contexto marcado por la crisis económica y el retiro de la inversión por parte del gobierno nacional. Durante su intervención, Otermín vinculó la gestión sanitaria con la identidad comunitaria, lanzando fuertes críticas a la administración central. "Ante un presidente que desprecia lo público e introduce la lógica de la rentabilidad en todas las esferas, tiene que haber una unidad muy fuerte de quienes defendemos la salud pública", afirmó el jefe comunal.
En un tramo personal de su discurso, el intendente recordó su vínculo familiar con el sistema local al mencionar a su padre, Jorge Omar Otermín, quien fuera cardiólogo del Hospital Gandulfo, para agradecer el compromiso de los trabajadores de Salud Lomas en el actual escenario social.
Por su parte, Kreplak presentó datos que reflejan el crecimiento de la red prestacional en la región sur. Entre los hitos destacados para la zona se encuentran: Transformación Digital: La implementación de la Historia de Salud Integrada en 164 establecimientos, con más de 1,3 millones de personas registradas y 2,1 millones de consultas procesadas digitalmente; Capacidad de Respuesta: El Nodo Regional resolvió casi el 80% de las más de 10.500 solicitudes de derivación, mientras que el Sistema de Gestión de Camas alcanzó un 78 por ciento de resolutividad; Infraestructura y Equipamiento: Se fortaleció el primer nivel de atención con 56 nuevos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y la incorporación de resonadores, tomógrafos y mamógrafos de última generación; y Salud Mental: Se registró un crecimiento del 30 por ciento en la dispensa de tratamientos y una ampliación de los dispositivos territoriales para internaciones breves.
El encuentro en Lomas de Zamora forma parte de una gira que incluirá paradas en Santa Clara del Mar e Ituzaingó, con el objetivo de consolidar los consensos que se llevarán al Congreso Provincial de Salud los días 15, 16 y 17 de abril. "Queremos aportar a un gran consenso respecto de la importancia de la salud pública para que todos los argentinos puedan tener una vida plena y de felicidad", concluyó Otermín, ratificando la voluntad del municipio de proyectar mejores servicios hacia los barrios en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
