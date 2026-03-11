Lomas de Zamora fue sede del Precongreso de Salud de la Región Sanitaria VI

Por su parte, Kreplak presentó datos que reflejan el crecimiento de la red prestacional en la región sur. Entre los hitos destacados para la zona se encuentran: Transformación Digital: La implementación de la Historia de Salud Integrada en 164 establecimientos, con más de 1,3 millones de personas registradas y 2,1 millones de consultas procesadas digitalmente; Capacidad de Respuesta: El Nodo Regional resolvió casi el 80% de las más de 10.500 solicitudes de derivación, mientras que el Sistema de Gestión de Camas alcanzó un 78 por ciento de resolutividad; Infraestructura y Equipamiento: Se fortaleció el primer nivel de atención con 56 nuevos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y la incorporación de resonadores, tomógrafos y mamógrafos de última generación; y Salud Mental: Se registró un crecimiento del 30 por ciento en la dispensa de tratamientos y una ampliación de los dispositivos territoriales para internaciones breves.