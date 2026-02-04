Dock Sud se prepara para el choque con Arsenal

El cotejo ante el club de Sarandí está programado para el domingo 15 de este mes. En ese marco, disputó un amistoso con San Miguel, con dos encuentros, que terminaron 2 a 1 y 1 a 0 a favor del Trueno Verde.
Dock Sud sigue a pleno su pretemporada con la mira en el choque contra Arsenal, el próximo domingo 15 de este mes y pretende jugar más amistosos, como el que disputó frente a San Miguel. Si bien terminó en derrota con los titulares, por 2 a 1, con el gol de Sebastián Vivas, fue una buena medida para el equipo comandado por Jesús Díaz.
El Docke avanza con su puesta a punto y los preparatorios y sobre ello va por más en pos de vencer a Arsenal en la fecha inicial de la Primera B, así que en el estadio de los Inmigrantes se las vio ante San Miguel y perdió 2 a 1.
Formó con: Ezequiel Cuenca; Franco Meza, Federico Cataldi, Santiago Villareal, Pablo Despósito; Nazareno López, Gonzalo Gómez, Bruno Villalba; Vivas, Agustín Arias y Kevin Ghigliazza.
Asimismo, el segundo partido finalizó con derrota 1 a 0 y el elenco de Díaz alistó a: Martínez; Torres, Agustín Dameno, Santiago Collares, Federico Otero; Marcos Gauna, Román Pérez, Giuliano Gualtieri; Thiago Villordo, Ariel Barreiro y Ezequiel Sánchez.
