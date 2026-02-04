Dock Sud se prepara para el choque con Arsenal

El Docke avanza con su puesta a punto y los preparatorios y sobre ello va por más en pos de vencer a Arsenal en la fecha inicial de la Primera B, así que en el estadio de los Inmigrantes se las vio ante San Miguel y perdió 2 a 1.

Formó con: Ezequiel Cuenca; Franco Meza, Federico Cataldi, Santiago Villareal, Pablo Despósito; Nazareno López, Gonzalo Gómez, Bruno Villalba; Vivas, Agustín Arias y Kevin Ghigliazza.

Asimismo, el segundo partido finalizó con derrota 1 a 0 y el elenco de Díaz alistó a: Martínez; Torres, Agustín Dameno, Santiago Collares, Federico Otero; Marcos Gauna, Román Pérez, Giuliano Gualtieri; Thiago Villordo, Ariel Barreiro y Ezequiel Sánchez.