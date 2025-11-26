En Defensa y Justicia llega el momento de definiciones

El Verdeamarillo busca pasar de página este año lleno de dificultades y aprendizajes y se concentra en un venidero año con vidriera internacional y cambios drásticos.

Desde ya, hay varios jugadores cuyos contratos se vencen en breve, tales los casos de los arqueros Enrique Bologna, Josué Reinatti, y Roberto León; los defensores Emanuel Aguilera, Alexis Soto, Rafael Delgado y Tobías Rubio; el volante Kevin Gutiérrez y el delantero Abiel Osorio.

Asimismo, el paraguayo Rodrigo Bogarín no seguirá en Querétaro y desde el club mexicano anunciaron que no harán uso de la opción de compra, por lo que volvería al Halcón.

Por otra parte, esta semana se cumplieron 40 años del histórico campeonato de Primera C ganado por el Defe, tras vencer 7 a 0 a Barracas Central. Los goles de la tarde inolvidable fueron Horacio Milozzi (3), Juan Carlos Moles (3) y Ricardo Pérez (1).