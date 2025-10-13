En Mar del Plata, Lomas va en busca de su cuádruple corona

Más de 400 vecinos representan al Municipio en la competencia deportiva y cultural más importante de la provincia, donde el distrito se impuso en las últimas tres ediciones.
Lomas de Zamora, el Municipio que conquistó las últimas tres ediciones de los Juegos Bonaerenses, se prepara para una nueva final con la ilusión de volver a lo más alto del podio. Más de 400 lomenses ya están en Mar del Plata para disputar la etapa decisiva de la actividad deportiva y cultural más importante de la provincia, que se desarrollará entre hoy y el sábado.
Con 35 medallas de oro, 14 de plata y 10 de bronce obtenidas en 2024, Lomas buscará mantener su destacada participación en esta 34° edición de los Juegos. La delegación local competirá en diversas disciplinas deportivas —como atletismo, fútbol, natación, voley, gimnasia artística, padel y tenis— y también en categorías culturales como danza, teatro, cuento, poesía, fotografía y música, tanto en las categorías juveniles como en adultos mayores y personas con discapacidad.
Antes del viaje, el intendente de Lomas, Federico Otermín, y la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, se reunieron con la delegación local para expresarles su apoyo y desearles éxito en la competencia. "Creemos en el deporte como una gran herramienta de inclusión social que genera sentido de pertenencia y forja valores. Por supuesto que queremos que ganen y les vaya muy bien, pero lo más importante que quiero pedirles es que sean felices, que se cuiden entre ustedes y que nunca se olviden de que representan a la tierra del Diego, donde el talento nace en los potreros y en los clubes de barrio y se vive en familia y en comunidad", expresó Otermín.
Por su parte, Tischik resaltó: "Lomas viene de tres campeonatos seguidos, pero lo que más nos representa no son las medallas, sino la garra, el compañerismo y el amor con el que cada uno y cada una deja todo en la cancha. A disfrutar, competir y representarnos con alegría. Detrás de cada uno hay una ciudad entera que los banca y se siente orgullosa de ustedes". De esta manera, Lomas de Zamora vuelve a estar presente en una competencia que combina deporte, arte e identidad bonaerense, con el orgullo de seguir representando a toda una comunidad.
