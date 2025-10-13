En Mar del Plata, Lomas va en busca de su cuádruple corona

Con 35 medallas de oro, 14 de plata y 10 de bronce obtenidas en 2024, Lomas buscará mantener su destacada participación en esta 34° edición de los Juegos. La delegación local competirá en diversas disciplinas deportivas —como atletismo, fútbol, natación, voley, gimnasia artística, padel y tenis— y también en categorías culturales como danza, teatro, cuento, poesía, fotografía y música, tanto en las categorías juveniles como en adultos mayores y personas con discapacidad.

Antes del viaje, el intendente de Lomas, Federico Otermín, y la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, se reunieron con la delegación local para expresarles su apoyo y desearles éxito en la competencia. "Creemos en el deporte como una gran herramienta de inclusión social que genera sentido de pertenencia y forja valores. Por supuesto que queremos que ganen y les vaya muy bien, pero lo más importante que quiero pedirles es que sean felices, que se cuiden entre ustedes y que nunca se olviden de que representan a la tierra del Diego, donde el talento nace en los potreros y en los clubes de barrio y se vive en familia y en comunidad", expresó Otermín.

Por su parte, Tischik resaltó: "Lomas viene de tres campeonatos seguidos, pero lo que más nos representa no son las medallas, sino la garra, el compañerismo y el amor con el que cada uno y cada una deja todo en la cancha. A disfrutar, competir y representarnos con alegría. Detrás de cada uno hay una ciudad entera que los banca y se siente orgullosa de ustedes". De esta manera, Lomas de Zamora vuelve a estar presente en una competencia que combina deporte, arte e identidad bonaerense, con el orgullo de seguir representando a toda una comunidad.