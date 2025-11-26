Falleció ciclista que había sido atropellado por un auto

Familiares del fallecido estuvieron en vilo hasta estas últimas horas, cuando profesionales médicos informaron acerca de su deceso, tras una lucha durísima que tuvo por las heridas sufridas en el siniestro. Por otro lado, el conductor implicado, se desligó desde un primer momento de lo sucedido y eso generó bronca entre los presentes, que lo increparon para golpearlo.

El hecho inicial ocurrió el pasado 4 de noviembre en la Avenida Donato Alvarez y calle 836, en una zona que es transitada constantemente por el transporte público, camiones y todo tipo de vehículos. Lo cierto es que Jorge, el fallecido, era vecino del lugar e iba con su bicicleta hacia su vivienda tras la jornada laboral. Lamentablemente, fue embestido por un sujeto que trabaja en la línea 263 y que estaba vestido con el uniforme de la empresa.

La víctima fue trasladada al nosocomio local y permaneció internado en terapia intensiva hasta que su cuerpo no aguantó más la agonía. Allegados pidieron a la comunidad que tengan “empatía con el dolor ajeno”, ya que algunas reacciones a este episodio hablaron de responsabilidad por parte del ciclista por circular en una avenida transitada a pesar de conocer el riesgo.

Es así que la justicia investiga al chofer de colectivos que, al bajarse de su auto, dijo que él no tenía la culpa de lo que había pasado. Algunas personas que presenciaron el hecho salieron a cruzarlo y le dieron golpes hasta la llegada de las autoridades policiales, que lo trasladaron a la dependencia policial. Los investigadores buscan determinar el grado de responsabilidad de este hombre en el accidente que culminó con la muerte del trabajador, que tenía 60 años.

Así las cosas, la comunidad está consternada por lo vivido y despidieron al fallecido a través de redes sociales, mientras esperan el próximo paso de los letrados en busca de una respuesta a este triste episodio.