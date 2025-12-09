Fiermarín es pretendido por América de Cali

El arquero uruguayo Cristopher Fiermarín, cuya ficha pertenece al Halcón, estaría en la órbita del América de Cali. Si bien por el momento no hay noticias respecto al uso de la opción de compra por parte de Deportes Tolima, el arquero podría salir de Varela sólo a través de una venta directa.

En cuanto al posible reemplazo, Gabriel Arias sigue siendo el gran elegido para custodiar el arco de Defensa y Justicia en 2026. El presidente Diego Lemme tiene prevista una reunión en los próximos días con el entorno del guardameta para ver si logran acercar los números, que son el principal impedimento para que Arias regrese a Florencio Varela. No obstante, la competencia por el arquero se intensificó: según la información de DSports, el Inter Miami también estaría interesado en los servicios del experimentado portero.

Finalmente, el Halcón sumó un nombre más a su lista de futbolistas. Lautaro Amadé regresará al club, ya que Racing de Montevideo no hará uso de la opción de compra por el arquero. Pese a haber tenido un buen año en Uruguay, Amadé volverá tras disputar 46 partidos (siete de ellos por Copa Sudamericana), recibir 54 goles y mantener la valla invicta en 15 ocasiones.

Defensa y Justicia se mueve en el mercado con las prioridades claras, pero también con los desafíos de las finanzas y la competencia extranjera.