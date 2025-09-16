Hondo pesar por el fallecimiento del secretario de Salud de Lomas de Zamora

El deceso del traumatólogo, que ejerció su profesión durante más de 25 años en centros de salud del distrito y desempeñándose como director ejecutivo del Hospital de Llavallol, consternó a todo la administración pública y la comunidad local que lo despidió con sentidos mensajes en las redes sociales

Desde la cuenta oficial del Municipio de Lomas, que desde que se conoció la noticia luce un lazo negro, expresaron: "Con mucha tristeza, lamentamos comunicar el fallecimiento del secretario de Salud del Municipio, doctor Alfredo Distefano, quien fue un trabajador incansable, con una larga trayectoria en la gestión pública. Enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos en este difícil momento. Desde el Gobierno de la Comunidad vamos a honrar su legado y sus valores. ¡Hasta siempre Alfredo!".

"Estamos consternados por el fallecimiento de nuestro compañero Alfredo Distefano, secretario de Salud del Municipio. La muerte de un ser querido siempre impacta pero conmueve aún más cuando es completamente inesperada y repentina. La vida tiene estas cosas tan tristes, incomprensibles", fueron las palabras que le dedicó el intendente Federico Otermín.

En ese sentido, el jefe comunal agregó: "Se nos va un gran militante de la salud pública. Se lo notaba entusiasmado con su nueva función, con ganas de hacer las cosas bien. Un abrazo enorme para su familia y las condolencias en nombre de la Comunidad de Lomas. Ya está en el comando celestial peronista. Que Dios lo bendiga".

Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, también envió sus condolencias y un "abrazo enorme a la familia de un gran compañero".