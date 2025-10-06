Implementan desvíos de tránsito para encarar la última etapa del bajo bajo las vías de Calzada

Desde la comuna anticiparon que se dispuso de la señalética correspondiente y de personal de Tránsito de forma preventiva para orientar a los conductores. "Seguimos avanzando en Almirante Brown con esta importante obra que encara su tramo final, que potenciará por completo la transitabilidad y circulación en Rafael Calzada pero también en beneficio de los miles de vecinos de otras localidades que pasan por la zona cada día", destacó el intendente Mariano Cascallares.

El cruce se construye en la intersección de la calle Presidente Juan Domingo Perón y las vías del Ferrocarril General Roca, ramal Temperley–Bosques. Será de doble mano y permitirá la circulación de todo tipo de vehículos con un gálibo de 4,50 metros de altura y un ancho de 9,50 metros en dos carriles, uno por sentido.

Además, contará con dos cruces peatonales subterráneos, iluminación LED en todo su recorrido y aportará mayor seguridad y conectividad a la zona. En paralelo desde el Municipio recordaron que se avanza también con la última etapa del bajo nivel de la calle Diehl, en Longchamps, en el marco de un plan integral de infraestructura vial que busca mejorar la circulación y eliminar barreras ferroviarias en distintas localidades del distrito.