Intendentes de todo el país reeligieron a Fernando Espinoza al frente de la FAM

“Es en cada Gobierno local desde donde estamos empujando la unidad para frenar esta escalada de injusticia social que sufre el pueblo argentino”, sostuvo Fernando Espinoza.

“Según las últimas encuestas, el 70% de las argentinas y argentinos pide un cambio de rumbo económico. Ante todo, este triste diagnóstico, y junto a la Federación Argentina de Municipios tenemos la tarea de mantener encendida la llama de la esperanza, construir una alternativa amplia y superadora y comenzar un nuevo camino para la Argentina”, concluyó Fernando Espinoza.