Javier Bustillos es el nuevo arquero de Los Andes

El portero de 28 años, formado en Boca Juniors, llega tras ser figura y capitán en Dock Sud. Se incorporó a las prácticas bajo las órdenes de Leonardo Lemos.
Los Andes arrancó el 2026 con novedades de peso en el mercado de pases y confirmó la llegada de su tercer refuerzo para afrontar el torneo de la Primera Nacional: se trata del arquero Javier Bustillos. El futbolista de 28 años, formado en las divisiones inferiores de Boca Juniors, fue presentado oficialmente en las redes del club y se unió al plantel en el regreso a los entrenamientos.
Bustillos arriba al conjunto de Lomas de Zamora tras dos temporadas destacadas en Dock Sud, donde se consolidó como uno de los mejores arqueros de la Primera B, aportando seguridad y liderazgo en un puesto que había quedado resentido tras las desvinculaciones de Mariano Monllor y Franco Rivasseau.
El arquero cuenta con una trayectoria sólida que incluye más de 100 partidos en la tercera categoría y pasos destacados por Acassuso, donde en 2023 mantuvo su valla invicta en 12 ocasiones y fue uno de los porteros menos goleados del año. Su nivel se mantuvo en alza durante su etapa en el Docke, donde fue titular en 42 encuentros en 2024 y finalizó la temporada 2025 portando la cinta de capitán del equipo.
Con estos antecedentes de regularidad y experiencia, Bustillos asoma como una incorporación estratégica para reforzar la competencia interna con Sebastián López, marcando además lo que será su segunda experiencia profesional en la segunda división del fútbol argentino.
