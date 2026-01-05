Javier Bustillos es el nuevo arquero de Los Andes

Bustillos arriba al conjunto de Lomas de Zamora tras dos temporadas destacadas en Dock Sud, donde se consolidó como uno de los mejores arqueros de la Primera B, aportando seguridad y liderazgo en un puesto que había quedado resentido tras las desvinculaciones de Mariano Monllor y Franco Rivasseau.

El arquero cuenta con una trayectoria sólida que incluye más de 100 partidos en la tercera categoría y pasos destacados por Acassuso, donde en 2023 mantuvo su valla invicta en 12 ocasiones y fue uno de los porteros menos goleados del año. Su nivel se mantuvo en alza durante su etapa en el Docke, donde fue titular en 42 encuentros en 2024 y finalizó la temporada 2025 portando la cinta de capitán del equipo.

Con estos antecedentes de regularidad y experiencia, Bustillos asoma como una incorporación estratégica para reforzar la competencia interna con Sebastián López, marcando además lo que será su segunda experiencia profesional en la segunda división del fútbol argentino.