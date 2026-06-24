Para Kicillof el Gobierno nacional quiere destruir la salud y la educación pública

Asimismo, el Gobernador firmó un convenio para reactivar y finalizar la construcción de 36 viviendas en el barrio Luz y Fuerza, obra que fue paralizada por el Gobierno nacional.

En tanto, los 17 nuevos móviles fueron adquiridos por el municipio a través del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial para fortalecer las tareas de patrullaje y la prevención del delito.

Al respecto, Alonso sostuvo: “Estos avances son producto de nuestro compromiso y de una inversión sostenida: aún en un contexto en el que el Gobierno nacional nos quitó el Fondo de Seguridad, destinamos este año $1.500 millones para la compra de móviles y nueva tecnología que nos permita que los vecinos de Bahía Blanca vivan más tranquilos”.

"Hoy damos un paso fundamental para las familias bahienses: más viviendas, más escrituras y más derechos concretados. Estos avances son posibles gracias al trabajo articulado y a la convicción de que para construir un futuro mejor hace falta un Estado presente”, subrayó Susbielles.

Durante la jornada, en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, Kicillof hizo entrega de 526 escrituras gratuitas a clubes, instituciones educativas y familias del distrito.

Por último, Kicillof remarcó: “A contramano de lo que ocurre a nivel nacional, seguimos invirtiendo en seguridad y en políticas públicas que le mejoran la vida a la gente”. “Queremos un país en el que las buenas noticias no sean solo para los especuladores financieros: nuestro compromiso es que la felicidad llegue a los barrios, a las fábricas y a las familias trabajadoras”, concluyó.

Estuvieron presentes también el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar; el director provincial de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; los director del Banco Provincia, Sergio Bordoni y Carlos Moreno; los intendentes de Monte Hermoso, Hernán Arranz; de Salliqueló, Ariel Succurro; de Carmen de Patagones, Ricardo Marino; su par de Tornquist, Estefanía Bordoni.